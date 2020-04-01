Для свердловских предприятий энергетики и ЖКХ продлили режим повышенной готовности

17:26 | 6.04.2020

Для предприятий энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области продлили режим повышенной готовности до 30 апреля. Такое решение принял региональный штаб по обеспечению энергобезопасности сегодня, 6 апреля.



Как сообщает руководитель штаба, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, до конца апреля на сетях и объектах энергоснабжения запрещается проводить ремонты, предполагающие отключение потребителей от электричества, газа или тепловой энергии, кроме аварийно-восстановительных работ и работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Также должно быть восстановлено ресурсоснабжение ранее отключенных потребителей.



Добавим, что жителей Свердловской области просят сообщать о нарушениях этих требований на горячую линию министерства по телефону +7 (343) 358-18-10.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»