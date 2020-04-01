Свердловские учителя и школьники столкнулись с проблемами в дистанционном обучении

17:04 | 6.04.2020

Фото: скрин странички сайта Дневник.ру

В первый день дистанционного обучения у некоторых учеников в Свердловской области возникли проблемы с получением заданий. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Павел Креков.



С сегодняшнего дня свердловские школьники вновь были переведены на дистанционное обучение. Однако один из учителей екатеринбургской школы №168 сообщила, что образовательной платформы Дневник.ру была приостановлена по «Техническим причинам». Она пояснила, что такая ситуация скорее всего возникла из-за того, что сейчас много людей пользуется этим сайтом. Родители школьников также пожаловались на неполадки.



Павел Креков заявил, что на данный момент в целом система дистанционного обучения в школах заработала, однако отдельные сбои все же есть. Чтобы снять все шероховатости, потребуется один или два дня.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»