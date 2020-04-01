Тесты зараженных коронавирусом свердловчан перестанут подтверждать в Новосибирске

16:40 | 6.04.2020

Фото: twnews.ru

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что с 7 апреля будут внесены изменения в порядок предоставления сведений из лабораторий. Информация об этом появилась в телеграм-канале СтопCOVID-19.



– Начиная с завтрашнего дня будем руководствоваться сведениями, которые дает наша лаборатория. Эти данные не будут нуждаться в дополнительном подтверждении новосибирского «Вектора», что позволит более оперативно информировать о числе заболевших, – сообщает Креков.



Также заместитель главы Среднего Урала сообщил, что рост числа заболевших в регионе по-прежнему характеризуется как умеренно стабильный, хотя количество обследуемых значительно увеличено.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»