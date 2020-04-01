На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей

16:24 | 6.04.2020

Фото: kukublog.ru

В Свердловской области МКУ «Управление хозяйством Горноуральского ГО» ищет подрядчика, чтобы отремонтировать Баранчинский тракт. Речь идет о дороге от трассы Екатеринбург – Серов до границы Горноуральска.



На ремонт предприятие готово выделить 5 миллионов 280 тысяч рублей. Подрядчика выберут уже 15 апреля. Он должен будет отремонтировать автодорогу до 30 августа 2020 года.



Добавим, что ранее стало известно о планах отремонтировать в 2021 году мосты через реку Балаир и реку Суетка на трассе Екатеринбург – Тюмень.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»