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16:24 | 6.04.2020

Фото: kukublog.ru

На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей

В Свердловской области МКУ «Управление хозяйством Горноуральского ГО» ищет подрядчика, чтобы отремонтировать Баранчинский тракт. Речь идет о дороге от трассы Екатеринбург – Серов до границы Горноуральска.

На ремонт предприятие готово выделить 5 миллионов 280 тысяч рублей. Подрядчика выберут уже 15 апреля. Он должен будет отремонтировать автодорогу до 30 августа 2020 года.

Добавим, что ранее стало известно о планах отремонтировать в 2021 году мосты через реку Балаир и реку Суетка на трассе Екатеринбург – Тюмень.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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