В ОМВД Алапаевска назначили нового начальника

14:52 | 6.04.2020

Начальник ОМВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев переведен на аналогичную должность в Сухой Лог. Его место в Алапаевске занял полковник Эдуард Губер, до последнего времени руководивший межмуниципальным отделением МВД России «Кировградское».



Как сообщает газета «МК-Урал», нового руководителя личному составу 6 апреля представил заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области – начальник полиции Александр Постовалов. В мероприятии приняли участие главы трех муниципалитетов: города Алапаевска, МО «Алапаевское» и Махневского муниципального образования, а также представители силовых и надзорных ведомств.

Отметим, что отдел МВД России по г.Сухой Лог ранее возглавлял полковник Сергей Павлов.



Возглавивший МО МВД «Алапаевский» Эдуард Губер начинал работать простым оперативником в отделе полиции №16 Нижнего Тагила, возглавлял ОП №18 и ОП №17, после чего был переведен непосредственно в городское УВД. В декабре 2018 года возглавил МО МВД России «Кировградское».

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