В ЕГД заработала горячая линия для местных жителей

14:29 | 6.04.2020

Сегодня, 6 апреля, в екатеринбургской городской думе начала работать горячая линия для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ЕГД.



По горячей линии горожане смогут узнать ответы на любые вопросы, возникающие в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Екатеринбурге, которые касаются здоровья, транспорта, ЖКХ, малого и среднего бизнеса. Телефон горячей линии 8-905-859-32-77.



Также по этому номеру горожане смогут получить консультации и контакты ответственных за определенные вопросы ведомств и учреждений. Кроме того, актуальные обращения передадут в курирующие их структуры и будут находиться на контроле городской Думы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»