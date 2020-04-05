Премьер-министр РФ Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах

13:40 | 6.04.2020

Перекрытие административных границ в регионах России премьер-министр Михал Мишустин назвал недопустимым, передает «Интерфакс».



По словам премьера, на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.



«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны – за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными»,- сказал Мишустин.



По его словам, любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать мерам, введённым правительством и президентом.



Напомним, Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»