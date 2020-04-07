До недели может сохраняться COVID-19 на использованных марлевых масках

13:24 | 6.04.2020

Фото: sm-news.ru

Как сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



Быстрее всего COVID-19 исчез с печатной и папиросной бумаги. Именно на них он продержался, по словам исследователей, менее трех часов.



• На обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез на второй день;

• на стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый,

• на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней;



А вот на марлевых медицинских повязках коронавирус великолепно чувствует себя до недели.

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