Дежурные группы в детсадах Екатеринбурга приняли 195 детей

В Екатеринбурге 27 дежурных групп в 22 детских садах приняли 195 воспитанников, чьи родители продолжают работать.Наполняемость дежурных групп не превышает 12 человек. Посещать их могут те юные екатеринбуржцы, которые уже являются воспитанниками детских садов. Группы работают с 7:30 до 18:00.В семи пока не открывшихся садиках дежурные группы заработают со вторника, 7 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.