Большинство заражённых коронавирусом в Москве младше 65 лет

13:00 | 6.04.2020

Фото: ТАСС

За минувшие сутки в Москве подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 4 484 заболевших.



Среди новых заболевших 264 человека – от 18 до 45 лет, 204 человека – от 46 до 65 лет, 70 человек – от 66 до 80 лет, 23 человека – старше 80 лет, 30 детей.



Напомним, всего в России за сутки зафиксировали 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. За всё время – 6 343 случая в 80 регионах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»