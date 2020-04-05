В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

12:39 | 6.04.2020

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 44 человек.



Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжёлое, семерых – средней тяжести. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.



Выздоровели и выписаны из больницы семь человек. Всего уральские врачи вылечили 22 пациента.



Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»