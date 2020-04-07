За последние сутки в России зафиксировали 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах.За весь период в России зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.