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12:26 | 6.04.2020
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
На Урале мужчину обвиняют в особо тяжком преступлении. Следствие ищет пострадавших
По версии следствия, 69-летний мужчина совершил преступление летом 2018 года на автомобильной стоянке вблизи дома на Колхозников, 83 в Екатеринбурге. Там обвиняемый работал и проживал в вагончике до момента своего задержания в начале апреля 2020 года.
У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям сексуального характера, информация о которых в правоохранительные органы по тем или иным причинам не поступала.
Если вам что-либо известно о возможных противоправных действиях со стороны мужчины – сообщите об этом по номерам 8(343)266-64-18, 8(343)210-92-17, 8(343)210-97-25, либо обратитесь по адресу: город Екатеринбург, улица Московская, 158 (кабинет № 2). Конфиденциальность гарантируется.
В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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