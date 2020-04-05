Правительство РФ утвердило перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса

11:49 | 6.04.2020

Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.



В перечне оказались следующие отрасли:



- автомобильные и авиаперевозки;

- культура, досуг и развлечения;

- фитнес и спорт;

- турбизнес и гостиницы;

- общепит;

- салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»