В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии разбойных нападений

10:41 | 6.04.2020

В Екатеринбурге перед судом предстанет ранее неоднократно судимый мужчина без определённого места жительства. Он обвиняется в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации, продуктовый и ювелирные магазины.



По версии следствия, 26 сентября 2019 года обвиняемый в Реже решил совершить разбойное нападение на кассира магазина. Направив на работника стандартное стреляющее устройство (ракетницу) «Сигнал охотника», мужчина похитил 8,4 тыс. рублей.



9 октября 2019 года в ювелирном магазине Режа, обвиняемый похитил изделия на сумму свыше 158,1 тыс. рублей. Позже в Екатеринбурге мужчина совершил серию разбойных нападений на микрофинансовые организации, а также на продуктовый магазин и зоомагазин.



Личность нападавшего установлена. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»