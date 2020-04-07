В Нижнем Тагиле началась обработка улиц

10:27 | 6.04.2020

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле по поручению главы города Владислава Пинаева в выходные начали дезинфекцию улиц. Прежде всего обрабатываются остановки и места с большим скоплением людей.



Дезинфекцию осуществляют с помощью КАМАЗов со специальным распыляющим устройством. Для обработки используют средство «Велтолен», который применяется против различных бактерий и вирусов, в том числе возбудителей ОРВИ, туберкулёза, больничных инфекций, чумы, холеры, сибирской язвы.



По словам главы Нижнего Тагила, дезрастворы приобретены из средств резервного фонда администрации города. Дезинфекция улиц будет вестись ежедневно до завершения опасного периода.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»