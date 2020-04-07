Новости дня
10:27 | 6.04.2020
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле началась обработка улиц
Дезинфекцию осуществляют с помощью КАМАЗов со специальным распыляющим устройством. Для обработки используют средство «Велтолен», который применяется против различных бактерий и вирусов, в том числе возбудителей ОРВИ, туберкулёза, больничных инфекций, чумы, холеры, сибирской язвы.
По словам главы Нижнего Тагила, дезрастворы приобретены из средств резервного фонда администрации города. Дезинфекция улиц будет вестись ежедневно до завершения опасного периода.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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