В США в числе заболевших COVID-19 оказалась семья из Екатеринбурга

09:58 | 6.04.2020

Фото из личного архива уральцев

Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США, где находится со 2 марта.



У мужчины 25 марта появилась слабость, вечером поднялась температура, а позже на несколько дней пропало обоняние. Сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. Сейчас семья находится дома на 14-дневном карантине



«Говорят – отдыхать и, если есть температура высокая, снижать жаропонижающим. Если что – вызывать скорую, а так никто не приходит»,- рассказал в беседе с Е1.RU уралец.



Также мужчина рассказал, что в больницу не кладут, если нет для этого причин, поскольку у большинства болезнь проходит в обычном режиме.



Уралец отметил, что к карантину относится скептически, по его словам, карантин нужен для граждан группы риска – пенсионеров и людей с сопутствующими заболеваниями.



Напомним, по данным на 5 апреля, в России COVID-19 зафиксирован у 5 389 человек. За весь период было 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек. США тем временем занимает лидирующую позицию по числу заражённых – 337 072 человек. Там от болезни умерли 9 619 пациентов, вылечились – 17 448.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»