В России осталось четыре региона без зараженных COVID-19

09:50 | 6.04.2020

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В четырех регионах России нет ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом нового типа. Это республика Алтай, Ненецкий округ, Тува, Чукотка.



Вчера «сдались» Камчатка и Карачаево-Черкессия, в которых также до этого не было заболевших. В Камчатском крае зарегистрированы два диагноза COVID-19, в Карачаево-Черкесской республике - три.



Всего в России официально зарегистрировано более 5 300 случаев заболевания, 45 человек скончались и более 350 выздоровели. В Свердловской области числится 40 заражённых, 13 пациентов уже выписаны из больницы.



Согласно подсчётам Университета Джона Хопкинса, в мире сейчас более 1 270 000 заболевших коронавирусной инфекцией в 183 странах, погибли от заболевания более 69 000 человек, выздоровели боле 260 000.



По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, один заболевших коронавирусом может заразить ещё троих. Цепочку заражений может прервать только изоляция и социальное дистанцирование.

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