Юный уралец покорил зрителей Первого канала

09:37 | 6.04.2020

Скрин с выпуска от 05.04.20

Восьмилетний Андрей Киселёв из Верхней Пышмы принял участие в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале. Юный спортсмен официально установил в эфире два рекорда России по отжиманиям от пола и спичагам.



В шоу показали видео, как Андрей Киселёв за 2 часа 4 минуты и 31 секунду отжался за один подход 5008 раз. Затем юный спортсмен в эфире Первого канала установил рекорд страны по спичагам, выполнив упражнение 51 раз за 5 минут 30 секунд.



Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил уральцу два диплома. По спичагам до этого рекорд никто не устанавливал, мальчик из Верхней Пышмы стал первым.



В студии также присутствовал кумир уральца – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Вместе с известным спортсменом и Максимом Галкиным Андрей Киселёв сделал в качестве разминки 10 отжиманий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»