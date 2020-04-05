На автодороге в Невьянском ГО ночью сгорел экскаватор-погрузчик

09:13 | 6.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью на автодороге Невьянск – Кировград загорелся экскаватор-погрузчик JCB 3CX, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о пожаре в Невьянском ГО поступила на пульт диспетчера в 23:36. На место проишествия отправились шесть человек личного состава на двух единицах техники.



Справиться с огнём удалось в течение двух минут, однако транспорт выгорел полностью. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»