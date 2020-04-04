Новости дня
17:40 | 5.04.2020
На Среднем Урале из-за коронавируса отменяют электрички
С 6 по 30 апреля прекратят курсировать электрички №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил, городской электропоезд №7203/7204, 7207/7208, 7211/7212 Керамик – Екатеринбург-Пассажирский –Екатеринбург-Сортировочный , №6037/6038, 6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский.
С 13 апреля не будут ездить электропоезда №7084/7085 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский, №7061/7060 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский.
Кроме того, с 5 по 30 апреля будет сокращено количество вагонов на ряде рейсов на Егоршинском, Тавдинском, Шалинском и Серовском направлениях. Сокращение вагонов ждёт и электропоезда «Ласточка» в сторону Нижнего Тагила – их останется пять.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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