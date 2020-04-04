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17:24 | 5.04.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дистанционном образовании

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дистанционном образовании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Контролировать исполнение указа губернатор будет лично.

С 6 по 20 апреля, согласно указу, министерству образования и молодёжной политики Свердловской области поручено обеспечить «реализацию образовательных программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся».

Кроме того, губернатор Свердловской области поручил сформировать в детских садах дежурные группы для детей сотрудников экстренных служб и всех тех, кому приходится работать, несмотря на режим самоизоляции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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