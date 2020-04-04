Новости дня
16:48 | 5.04.2020
Yandex.ru/images
ТОП-5 мировых лидеров по заболеваемости COVID-19
Так, за последние сутки в США выявлено 33 264 заболевших COVID-19. Общее число заболевших американцев превысило триста тысяч человек и составляет по последним данным – 308 850 человек.
На второе место по количеству заболевших в мире и первое в Европе, уверенно вышла Испания, со 130 759 заболевшими, прибавив за сутки 4 591 заболевших жителей страны.
Италия, не смотря на то, что количество заболевших за сутки составило – 4 805, а это на 214 человек больше чем в Испании, опустилась на третье место. Общее количество заболевших COVID-19 итальянцев на сегодняшний день – 124 632.
Замыкают ТОП-5 Германия с общим количеством больных 96 108 (+16 за сутки) и Франция – 90 853 (+5).
Родоначальник коронавирусной пандемии – Китай занимает шестое место с показателем общего количества заболевших – 82 602. За сутки Поднебесная прибавила 59 человек заболевших, при этом стоит отметить, что число выздоровевших – 77 207, что не сильно отличается от общего количества заболевших.
В России за минувшие сутки официально подтверждено 658 случаев заражения в 14 регионах, зафиксированы две смерти, а 22 человека полностью изличились от COVID-19. Первые заболевшие появились в Камчатском крае.
Всего в России подтверждено 5 389 диагнозов COVID-19 в 79 регионах. За все время зафиксировано 45 смертей, выздоровели 355 человек.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:40 | 5.04.2020
На Среднем Урале из-за коронавируса отменяют электрички
17:24 | 5.04.2020
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дистанционном образовании
16:48 | 5.04.2020
ТОП-5 мировых лидеров по заболеваемости COVID-19
16:17 | 5.04.2020
Индекс самоизоляции Екатеринбурга ниже московского
16:01 | 5.04.2020
Среди новых заболевших COVID-19 в Москве 19 детей
15:33 | 5.04.2020
В России коронавирус обнаружен ещё у 658 человек
15:05 | 5.04.2020
В Свердловской области вновь похолодает
14:18 | 5.04.2020
Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий
13:50 | 5.04.2020
Врачей Екатеринбурга обеспечат бесплатным питанием
13:26 | 5.04.2020
На Урале возбудили уголовное дело по факту гибели детей в Елани
12:53 | 5.04.2020
В Москве зафиксировали 536 новых случаев коронавируса
10:17 | 5.04.2020
Из-за паводка оказалась отрезана часть Среднего Урала
10:02 | 5.04.2020
Житель Екатеринбурга могут оформить пособие по безработице из дома
08:04 | 5.04.2020
В свердловской Елани в пожаре погибли трое детей
04:52 | 5.04.2020
Дмитрий Махонин: «Врачи должны чувствовать себя в безопасности и быть обеспечены всем необходимым»
04:28 | 5.04.2020
Власти Прикамья готовы выплатить 30-процентные авансы господрядчикам
04:27 | 5.04.2020
#нескучнодома: опубликована афиша пермских онлайн-событий на апрель
04:20 | 5.04.2020
В середине апреля подрядчики приступят к ремонту пермских дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
00:37 | 5.04.2020
Два пациента с коронавирусом скончались в Москве
19:42 | 4.04.2020
В Екатеринбурге сгорел автомобиль
19:37 | 4.04.2020
Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек
19:06 | 4.04.2020
В Екатеринбурге пропавший намедни подросток нашелся
18:59 | 4.04.2020
Военкомат Свердловской области откроет горячую линию для призывников и их родителей
17:58 | 4.04.2020
Жители района Академический в Екатеринбурге поддержали врачей флешмобом с аплодисментами
17:48 | 4.04.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают 14-летнюю екатеринбурженку
17:28 | 4.04.2020
На Урале задержан еще один любитель фейков о коронавирусе
16:55 | 4.04.2020
«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для эвакуации россиян
16:27 | 4.04.2020
Медиков больницы №40 в Екатеринбурге могут переселить в гостиницу
15:16 | 4.04.2020
В Екатеринбурге наркодилер прятал мефедрон у объектов Минобороны
14:09 | 4.04.2020
Правительство России выделило 242 миллиона на волонтеров-медиков