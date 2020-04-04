ТОП-5 мировых лидеров по заболеваемости COVID-19

16:48 | 5.04.2020

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Италия покинула лидирующую позицию по количеству заболевших новым коронавирусом не только в мире, но и в Европе.



Так, за последние сутки в США выявлено 33 264 заболевших COVID-19. Общее число заболевших американцев превысило триста тысяч человек и составляет по последним данным – 308 850 человек.



На второе место по количеству заболевших в мире и первое в Европе, уверенно вышла Испания, со 130 759 заболевшими, прибавив за сутки 4 591 заболевших жителей страны.



Италия, не смотря на то, что количество заболевших за сутки составило – 4 805, а это на 214 человек больше чем в Испании, опустилась на третье место. Общее количество заболевших COVID-19 итальянцев на сегодняшний день – 124 632.



Замыкают ТОП-5 Германия с общим количеством больных 96 108 (+16 за сутки) и Франция – 90 853 (+5).



Родоначальник коронавирусной пандемии – Китай занимает шестое место с показателем общего количества заболевших – 82 602. За сутки Поднебесная прибавила 59 человек заболевших, при этом стоит отметить, что число выздоровевших – 77 207, что не сильно отличается от общего количества заболевших.



В России за минувшие сутки официально подтверждено 658 случаев заражения в 14 регионах, зафиксированы две смерти, а 22 человека полностью изличились от COVID-19. Первые заболевшие появились в Камчатском крае.



Всего в России подтверждено 5 389 диагнозов COVID-19 в 79 регионах. За все время зафиксировано 45 смертей, выздоровели 355 человек.

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