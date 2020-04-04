Новости дня
15:05 | 5.04.2020
В Свердловской области вновь похолодает
В понедельник, 6 апреля, в Свердловской области ночью -2...+3 °С, днём +7...+12 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на востоке до умеренного. Утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью 0...+2 °С, днём +10...+12 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Во вторник, 7 апреля, в Свердловской области ночью 0...-5 °С, днём +1...+6 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге до умеренных, днем осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, на юге до сильных. Местами гололед, налипание мокрого снега на провода. В Екатеринбурге ночью 0...-2 °С, днём +1...+3 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега.
В среду, 8 апреля, в Свердловской области ночью -1...-6 °С, днём -1...+4 °С. Облачно с прояснениями, осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах метели, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица. В Екатеринбурге ночью -2...-4 °С, днём 0...+2 °С. Облачно с прояснениями, ночью сильные, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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