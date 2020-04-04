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14:18 | 5.04.2020

Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий

Губернатор Свердловской области разрешил работу шиномонтажных мастерских, магазинов автозапчастей, электротоваров, компьютерной техники, сантехники, очков, а также салонов сотовой связи и оптики, во время режима повышенной изоляции из-за коронавируса COVID-19.

«Проанализировав ситуацию, я принял решение расширить список организаций, которым разрешена работа, чтобы, в частности, не возникало никаких сбоев в поставках жизненно важных товаров. Прошу не злоупотреблять послаблениями. По-прежнему я рекомендую не выходить из дома без веских причин, чтобы не допустить вспышки инфекции», — аргументировал свое решение глава региона.

Как говорится в указе, опубликованном на странице Евгения Куйвашева в Instagram, по предварительной записи теперь разрешена работа по ремонту машин, ремонту сантехники, клининг, ритуальные услуги, такси, прачечные, ветеринарные услуги и некоторые другие виды.

Кроме того, смогут работать охранные предприятия, нотариусы, организации, осуществляющие транспортные услуги, службы доставки и выдачи заказов интернет-магазинов, а также компании, занимающиеся проектированием, строительством, капремонтом и реконструкцией зданий.

Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий

Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий

Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий

Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий

Несмотря на послабления, для ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, торговых центров и любых других развлекательных заведений ничего не изменилось. Они должны быть закрыты до 20 апреля.

© «Вечерние ведомости»

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