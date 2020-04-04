Евгений Куйвашев расширил список разрешённых во время карантина предприятий

Губернатор Свердловской области разрешил работу шиномонтажных мастерских, магазинов автозапчастей, электротоваров, компьютерной техники, сантехники, очков, а также салонов сотовой связи и оптики, во время режима повышенной изоляции из-за коронавируса COVID-19.«Проанализировав ситуацию, я принял решение расширить список организаций, которым разрешена работа, чтобы, в частности, не возникало никаких сбоев в поставках жизненно важных товаров. Прошу не злоупотреблять послаблениями. По-прежнему я рекомендую не выходить из дома без веских причин, чтобы не допустить вспышки инфекции», — аргументировал свое решение глава региона.Как говорится в указе, опубликованном на странице Евгения Куйвашева в Instagram, по предварительной записи теперь разрешена работа по ремонту машин, ремонту сантехники, клининг, ритуальные услуги, такси, прачечные, ветеринарные услуги и некоторые другие виды.Кроме того, смогут работать охранные предприятия, нотариусы, организации, осуществляющие транспортные услуги, службы доставки и выдачи заказов интернет-магазинов, а также компании, занимающиеся проектированием, строительством, капремонтом и реконструкцией зданий.Несмотря на послабления, для ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, торговых центров и любых других развлекательных заведений ничего не изменилось. Они должны быть закрыты до 20 апреля.