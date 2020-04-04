Врачей Екатеринбурга обеспечат бесплатным питанием

13:50 | 5.04.2020

Фото: Алексей Сухоруков

В Екатеринбурге обеспечили бесплатным питанием сотрудников больниц. Речь идёт о врачах, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и наблюдают за контактными гражданами в ЦКГБ 6, ЦГБ 20 ГКБ 40.



Кроме того, с завтрашнего дня бесплатно кормить начнут работников всех подстанций скорой медицинской помощи уральской столицы.



Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, решение обеспечить медиков бесплатным питанием принято министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым по поручению главы региона Евгения Куйвашева.



Отмечается, что такие меры поддержки медработников Екатеринбурга будут действовать до полной ликвидации последствий эпидемиологического подъёма новой коронавирусной инфекции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»