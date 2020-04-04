В Москве зафиксировали 536 новых случаев коронавируса

12:53 | 5.04.2020

В Москве за сутки зафиксировали 536 новых случаев заражения коронацирусом. Всего по состоянию на 5 апреля в столице 3 893 случая, сообщает Роспотребнадзор.



В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находятся 198 124 человека, проведено почти 700 тыс тестов.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поэтому принимаются жесткие решения для предотвращения его распространения. Кроме того, около 20 тыс коек, в том числе в частных клиниках, готовят в Москве для приема пациентов с коронавирусом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»