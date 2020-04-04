Митрополит Екатеринбургский объехал город с молитвой Пресвятой Богородице

11:14 | 5.04.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл объехал Екатеринбург с молитвой Пресвятой Богородице, направленной на защиту уральской столицы «от губительного поветрия и смертоносной заразы, а также на прошения о мире всего мира и спасении всех страждущих». Сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



В микроавтобусе находился ковчег с мощами Екатеринбургский святых, изготовленный в честь 135-летия епархии, икона Божией Матери «Троеручица», перед которой молилась Царская семья в последние дни своей земной жизни, одна из древнейших чудотворных икон России Божией Матери «Боголюбская», а также икона святителя Николая Чудотворца, принадлежавшая императору Николаю II. Также были пронесены образ Царственных страстотерпцев, икона праведного Симеона Верхотурского и икона Божией Матери «Иерусалимская».



Главу митрополии со святынями сопровождали до микроавтобуса клирики Екатеринбургской епархии и монахини обители.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»