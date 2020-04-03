Из-за паводка оказалась отрезана часть Среднего Урала

10:17 | 5.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С 13 населенным пунктами Свердловской области из-за паводка временно ограничено транспортное сообщение. Пока паводковая ситуация в регионе развивается в соответствии с прогнозом.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в результате подъёма уровня воды в реках подтоплены четыре низководных моста. Ещё два низководных моста - пешеходный и автомобильный, были разобраны ранее. В общей сложности, в них расположено 567 домов, в которых проживают 1344 человека.



Население имеет необходимые запасы продуктов питания, товары первой необходимости и медикаменты. Кроме того, работает постоянная телефонная связь. Подтопления жилых домов нет.



Низководные мосты разобраны у села Яр в Талицком городском округе, у села Усть-Салда ГО Верхотурский.



Из-за повышения уровня воды в реке Нице подтоплен низководный мост у села Елань, временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Яр. Подтоплен низководный мост через реку Ница в селе Городище, временно ограничено автотранспортное сообщение с деревнями Красный Бор и Боровикова.



Также подтоплены два автомобильных моста в пгт Махнёво на ул. Плюхина и у деревни Карпихина. Временно ограничено автотранспортное сообщение с семью населёнными пунктами: левобережной частью посёлка Махнево, а также посёлка Хабарчиха и деревень Подкина, Кокшарова, Трошкова, Перевалова и Шмакова. Для сообщения используется вантовый подвесной пешеходный мост в Махнёво и регулярное железнодорожное сообщение по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»