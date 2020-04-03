В Екатеринбурге сгорел автомобиль

19:42 | 4.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбургев переулке Утренний сгорел до тла автомобиль «ВАЗ-2107».



Сообщение на пульт диспетчера поступило в 18:18 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах.



Пожар был потушен в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»