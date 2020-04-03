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19:42 | 4.04.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сгорел автомобиль
Сообщение на пульт диспетчера поступило в 18:18 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах.
Пожар был потушен в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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