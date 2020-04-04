Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек

19:37 | 4.04.2020

Фото: соцети

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве восьми человек и умышленном повреждении чужого имущества. Он отправится в СИЗО.



На мужчину завели уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».



Решение было принято по ходатайству СКР и на основании заключения прокурора. Под стражей он пробудет минимум 1 месяц и 24 дня — до 26 мая.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»