Военкомат Свердловской области откроет горячую линию для призывников и их родителей

18:59 | 4.04.2020

Фото: телеграмм-канал Раньше всех. Ну почти

Молодых людей не будут вызывать на заседание призывных комиссий как минимум до середины апреля, чтобы снизить риск распространения COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.



Отметим, призыв на территории Свердловской области начался 1 апреля. Однако, по словам главы региона, в связи со сложившейся ситуацией скорректированы сроки прибытия призывников на заседания призывных комиссий — с середины апреля. Ходить в военкомат в объявленный нерабочим апрель не нужно.



С начала следующей недели в военном комиссариате Свердловской области начнет работу горячая линия по вопросам призыва - можно будет по телефону получить всю информацию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»