Жители района Академический в Екатеринбурге поддержали врачей флешмобом с аплодисментами

17:58 | 4.04.2020

Фото: скриншот видео

Жители района Академический в Екатеринбурге сегодня аплодисментами и дружным «Спасибо!» поддержали врачей, которые находятся сейчас на переднем крае борьбы с COVID-19.



Накануне люди начали пересылать друг другу и в общедомовые чаты сообщения с призывом в одно время выйти на балконы или в открытые окна прокричать слова благодарности. Так жители Академического в условиях самоизоляции сделали одно общее дело, поддержав екатеринбургских медиков в их непростой борьбе с вирусом.



Врачи, которые стали свидетелями этой доброй акции, и те, кто узнал о ней прямо во время своего дежурства, были растроганы буквально до слез.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»