В Нижнем Тагиле разыскивают 14-летнюю екатеринбурженку

17:48 | 4.04.2020

Фото: vk.com

Родственники, полиция и волонтёры разыскивают 14-летнюю Александру Попову, которая ушла из дома 29 марта в Екатеринбурге и не вернулась. По словам родителей девушки, их дочь может находиться у своих знакомых в Нижнем Тагиле.



Приметы: рост 161 см, телосложение среднее, волосы чуть ниже плеч, глаза зеленые.



На момент пропажи была одета в светло-серое пальто, красную толстовку с капюшоном, серые брюки в полоску, черные массивные кроссовки.



Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просим обратиться в полицию или родителям девушки по телефону 8-909-014-55-98.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»