В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести почти год назад

17:42 | 4.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 33-летнего Александра Викторовича Пьянкова. Он ушел из дома в селе Никольское, что в Сысертском районе, в мае 2019 года и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу ПО «Лиза Алерт» Олесе 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»