На Урале задержан еще один любитель фейков о коронавирусе

17:28 | 4.04.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области полиция задержала третьего распространителя фейков о коронавирусе. В распространении недостоверной информации заподозрили проходчика горнодобывающего предприятия в Краснотурьинске.



Как рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области, 35-летний подозреваемый, более известный в определенных кругах по прозвищу «Лещ», ранее был судим за насильственные действия сексуального характера. Свой срок он отбывал в исправительной колонии № 54 в Новой Ляле до 2013 года.



Для раскрутки своего аккаунта в Instagram Лещ начал распространять недостоверную информацию о коронавирусе. Под видом хорошо информированного специалиста, он пугал подписчиков всплеском количества заболевших среди жителей Краснотурьинска, Карпинска и Североуральска. В итоге распространителя фейков задержали сотрудники полиции.



В понедельник, 6 апреля, собранные по данному факту материалы будут переданы для рассмотрения по существу в мировой суд Краснотурьинска. В отношении задержанного возбуждено административное дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации). Статья влечет наложение штрафных санкций в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.



Напомним, за последние несколько дней двух жителей Урала осудили за фейк-новости о новой инфекции. Екатеринбурженка за недостоверную информацию о закрытии Областного центра для всех, кто не имеет прописки, получила штраф в размере 30 тысяч рублей. На аналогичную сумму оштрафован уроженец Курганской области, который дезориентировал пользователей информацией о статистике по заболеванию. Якобы, по его словам, в регионе уже погибли порядка 100 человек, а медикам запрещают ставить правильный диагноз. Эта информация не соответствует действительности, в регионе. На момент публикации, зафиксировано 40 случаев коронавируса и ни одной смерти от этой инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»