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16:27 | 4.04.2020

Фото: ural.kp.ru

Медиков больницы №40 в Екатеринбурге могут переселить в гостиницу

Екатеринбургских медиков, контактирующих с зараженными коронавирусом, могут переселить в гостиницу, чтобы оградить их семьи от вируса. Об этом сообщает портал e1.ru.

Сейчас власти города ищут подходящий отель. По словам мэра города Александра Высокинского, уровень отеля должен быть высоким, с хорошими условиями проживания. Также сообщается о том, что врачей поставят на питание из резервов бюджета.

Переездом смогут воспользоваться сотрудники 40-й больницы и фельдшеры скорой помощи.

Как отметил чиновник, о гостинице попросили сами медики, обеспокоенные возможностью появления вируса в их домах. Переживания медработников не беспочвенны: у главного врача Коммунарки Дениса Проценко подтвержден диагноз коронавируса. Его состояние на сегодня удовлетворительное. Он подтвердил, что болен, но чувствует себя нормально.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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