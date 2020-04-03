Медиков больницы №40 в Екатеринбурге могут переселить в гостиницу

16:27 | 4.04.2020

Фото: ural.kp.ru

Екатеринбургских медиков, контактирующих с зараженными коронавирусом, могут переселить в гостиницу, чтобы оградить их семьи от вируса. Об этом сообщает портал e1.ru.



Сейчас власти города ищут подходящий отель. По словам мэра города Александра Высокинского, уровень отеля должен быть высоким, с хорошими условиями проживания. Также сообщается о том, что врачей поставят на питание из резервов бюджета.



Переездом смогут воспользоваться сотрудники 40-й больницы и фельдшеры скорой помощи.



Как отметил чиновник, о гостинице попросили сами медики, обеспокоенные возможностью появления вируса в их домах. Переживания медработников не беспочвенны: у главного врача Коммунарки Дениса Проценко подтвержден диагноз коронавируса. Его состояние на сегодня удовлетворительное. Он подтвердил, что болен, но чувствует себя нормально.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»