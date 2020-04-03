В Екатеринбурге наркодилер прятал мефедрон у объектов Минобороны

15:16 | 4.04.2020

Фото: sm-news.ru

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил жителя к 9,5 годам лишения свободы за распространение наркотических веществ. Об этом сообщает издание Накануне.RU.



Согласно материалам дела, осужденный получал от неустановленных следствием лиц большие партии наркотиков, в основном мефедрона, расфасовывал товар и раскладывал его возле войсковых частей Екатеринбургского гарнизона. Затем «закладчик» фиксировал геолокацию места расположения запрещенного вещества и передавал ее через телефон кураторам для продажи потребителям.



В первых числах декабря прошлого года представители власти задержали молодого человека и изъяли у него крупные партии мефедрона. Было возбуждено сразу пять уголовных дел по факту сбыта наркотических средств.



Решением суда задержанный приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»