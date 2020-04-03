Правительство России выделило 242 миллиона на волонтеров-медиков

На сайте кабинета министров появился документ, согласно которому Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» получит 242 миллиона рублей из резервного фонда страны.В пояснительной записке отмечается, что такая господдержка направлена на создание дополнительных факторов защиты здоровья населения и организацию помощи гражданам со стороны добровольцев в условиях распространения коронавирусной инфекции.Добавим, оперативные штабы помощи гражданам будут созданы во всех регионах России. Всего планируется задействовать 15 тысяч добровольцев. Адресная помощь на дому и услуги по профилактике COVID-19 будет оказана 200 тысячам граждан старше 60 лет. В том числе, речь идёт о закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Целевое и эффективное использование выделенных государством средств проконтролирует Росмолодежь.Доклад об использовании средств из резервного фонда волонтерами-медиками должен быть подготовлен к 1 февраля 2021 года.