Екатеринбургский индекс самоизоляции снова ниже, чем в соседних городах

13:59 | 4.04.2020

Яндекс, карта самоизоляции

Согласно индексу самоизоляции Яндекса, в Екатеринбурге меньшее количество людей соблюдает карантинные меры, чем в других городах Урала. Так, днём в субботу индекс столицы Урала только 3.9. В Нижнем Тагиле, Челябинске и Кургане - 4.1, в Тюмени - 4.0, а самый высокий процент сидящих дома в Перми - индекс составляет 4.6.



За последние сутки в Свердловской области подтвердили ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество официально зарегистрированных случаев - 40. Более 180 человек находятся в стационарах региона с подозрением на COVID-19.



В целом по стране за минувшие сутки подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.



Мы напонимаем о введении режимов самоизоляции и призываем соблюдать карантинные меры до улучшения эпидемиологической ситуации в России.

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