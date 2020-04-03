В России зафиксировали 582 новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 52 человека.Больше всего случаев, как всегда, зарегистрировано в Москве, там заболели 434 человека. В Московской области заболевших 49, в Санкт-Петербурге – 15, Брянской области – 12, в Ивановской области – 10. По 6 случаев зарегистрировано в Рязанской и Ленинградской областях, 5 случаев заражения выявлено в Костромской области, 4 – в Республике Бурятия. По три новых случая коронавируса зарегистрировано в Орловской области, Республике Коми, Чеченской Республике, Кировской области, Челябинской области, Алтайском крае, Амурской области. По два зараженных появилось в Воронежской области, Тульской области, Ярославской области и Республике Адыгея. По одному новому случаю заражения зафиксировано в Белгородской области, Калужской области, Смоленской области, Тамбовской области, Вологодской области, Республике Северная Осетия, Республике Мордовия, Удмуртской Республике, Курганской области, Свердловской области, Омской области и Сахалинской области.Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.