В Свердловской области зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом

13:23 | 4.04.2020

Фото: m.ura.news

За минувшие сутки на Среднем Урале подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый пациент с подтвержденным диагнозом проживает в Екатеринбурге. Еще два человека выздоровели и выписались из больницы.



Добавим, всего, на момент публикации, в Свердловской области заражено коронавирусной инфекцией 40 человек, 13 человек выздоровели.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 1600 исследований проб на коронавирус, взятых у жителей, имеющих показания для тестирования. Отметим, врачи за сутки обследовали 1558 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»