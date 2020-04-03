В Свердловской области проведено еще 1600 исследований на коронавирус

12:36 | 4.04.2020

Фото: theworldnews.net

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1600 исследований проб на коронавирус, взятых у жителей, имеющих показания для тестирования. Отметим, врачи за сутки обследовали 1558 человек.



Добавим, всего медиками проведено 21 429 исследований, а обследовано 16 895 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»