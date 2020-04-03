Новости дня
12:36 | 4.04.2020
Фото: theworldnews.net
В Свердловской области проведено еще 1600 исследований на коронавирус
Добавим, всего медиками проведено 21 429 исследований, а обследовано 16 895 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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