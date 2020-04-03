 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

12:28 | 4.04.2020

Фото: yandex.ua

Из-за сложной эпидемиологической обстановки россияне не могут получить пособия и льготы

Звонки на горячую линию Совета по правам человека по коронавирусу показывают, что бюрократия на местах не услышала президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

Глава ведомства отметил, что за три дня к сайту горячей линии права2020.рф обратились более 3,5 тысяч человек. Выяснилось, что люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы, потому что у них требуют документы из налоговой, регистрацию по месту пребывания, справки 2-НДФЛ. Все эти справки невозможно получить, так как бухгалтерия не работает.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:16 | 4.04.2020
В Екатеринбурге наркодилер прятал мефедрон у объектов Минобороны

14:09 | 4.04.2020
Правительство России выделило 242 миллиона на волонтеров-медиков

13:59 | 4.04.2020
Екатеринбургский индекс самоизоляции снова ниже, чем в соседних городах

13:39 | 4.04.2020
В России зафиксировали 582 новых случая заболевания коронавирусом

13:23 | 4.04.2020
В Свердловской области зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом

12:36 | 4.04.2020
В Свердловской области проведено еще 1600 исследований на коронавирус

12:28 | 4.04.2020
Из-за сложной эпидемиологической обстановки россияне не могут получить пособия и льготы

12:03 | 4.04.2020
Митрополит Екатеринбургский объедет город с молитвой о «защите против смертоносной заразы»

11:50 | 4.04.2020
Более 1,1 млн человек заражены коронавирусом в мире

11:31 | 4.04.2020
Авиасообщение между Россией и другими странами приостановлено

10:48 | 4.04.2020
Соседи затравили семью, вернувшуюся из-за границы в Екатеринбург

комментариев: 7

10:05 | 4.04.2020
В Екатеринбурге без вести пропал 13-летний подросток

00:40 | 4.04.2020
В ВОЗ рассказали о передаче коронавируса по воздуху

00:16 | 4.04.2020
В Москве от коронавируса скончались ещё четверо

03.04.2020

23:01 | 3.04.2020
Свердловские волонтеры передают пожилым уральцам продукты в рамках акции #МыВместе

комментариев: 1

20:26 | 3.04.2020
В Асбесте разыскивают свердловчан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

20:14 | 3.04.2020
В стационарах Свердловской области лежат 185 человек с подозрением на коронавирус

20:01 | 3.04.2020
Аллергоцентр Екатеринбурга отметил год со дня основания

19:51 | 3.04.2020
Во время режима полной самоизоляции в Перми началось усиленное мытье улиц

19:38 | 3.04.2020
Для свердловских медиков доставили крупную партию одноразовых масок и защитных костюмов

19:22 | 3.04.2020
Единая «горячая линия» по борьбе с коронавирусом в Прикамье сможет принимать в 3 раза больше звонков

19:21 | 3.04.2020
Довыборы депутата в Законодательное Собрание Свердловской области перенесут из-за коронавируса

19:17 | 3.04.2020
В Пермском крае закупки в сфере здравоохранения поставлены в приоритет

19:00 | 3.04.2020
Для одиноких пожилых пермяков работает горячая линия Скорой социальной помощи

18:46 | 3.04.2020
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

18:38 | 3.04.2020
В Прикамье тесты на коронавирусную инфекцию начали делать еще в двух лабораториях

18:35 | 3.04.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по вине которого серьезно пострадала женщина

18:31 | 3.04.2020
Особый режим в Свердловской области продлён до 20 апреля

комментариев: 1

18:19 | 3.04.2020
Пермский эколог в прямом эфире расскажет о наследии городских лесов

18:18 | 3.04.2020
Химпром Свердловской области полностью обеспечивает регион средствами дезинфекции

18:11 | 3.04.2020
Александр Незлобин оплатил адвоката родному брату, обвиняемому в мошенничестве

17:57 | 3.04.2020
Еще 83 школы Прикамья начнут работать в электронной пермской образовательной системе

17:49 | 3.04.2020
В свердловские больницы завезут кислород для аппаратов ИВЛ

17:25 | 3.04.2020
Дежурные группы в садиках Екатеринбурга примут детей сотрудников экстренных служб

17:03 | 3.04.2020
Брату бывшего резидента «Comedy Club» Максиму Незлобину предъявили обвинение в мошенничестве

16:58 | 3.04.2020
На СвЖД в марте упал пассажиропоток

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 