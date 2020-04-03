Митрополит Екатеринбургский объедет город с молитвой о «защите против смертоносной заразы»

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Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл после литургии в Екатеринбургской епархии совершает молитвенный объезд.Как говорится на официальном сайте митрополии, Кирилл объезжает город «с пением параклиса Пресвятой Богородице и с прошениями о мире всего мира, об укреплении веры, о спасении всех недугующих и страждущих, о всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, о защите Екатеринбурга от губительного поветрия и смертоносной заразы».Добавим, подобные молитвенные автопробеги уже состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске.