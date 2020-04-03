Более 1,1 млн человек заражены коронавирусом в мире

11:50 | 4.04.2020

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,1 млн человек во всем мире, сообщает Университет Джона Хопкинса.



На первом месте по количеству заражённых остаются США с почти 278 000 подтвержденных диагнозов. Второе место занимает Италия - почти 120 000, на третьем месте - Испания с чуть меньшим количеством зараженных.



В Германии насчитывается более 91 000 больных коронавирусом, и только на пятом месте Китай - страна, в которой началась вспышка новой инфекции COVID-19. По подсчетам Университета Джона Хопкинса, в Китае чуть более 82 500 зарегистрированных диагнозов.



Почти 230 000 человек уже изличились от COVID-19, умерли около 59 000.



В России на сегодняшний день более 4 100 подтвержденных диагнозов, скончались 39 человек, выздоровели 302. В Свердловской области, по официальной информации на вчерашний день, 39 пациентов с коронавирусом нового типа, 185 человек находятся в стационарах Среднего Урала с подозрением на COVID-19 и ещё почти 11 000 - под медицинским наблюдением.

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