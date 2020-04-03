 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:31 | 4.04.2020

Фото: mk.ru

Авиасообщение между Россией и другими странами приостановлено

Сегодня в полночь Россия приостановила рейсы по вывозу своих граждан, оставшихся за рубежом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как говорится в сообщении, вывоз россиян приостановлен в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в России.

Новый график вывоза россиян будет сформирован на основании заполненных форм желающими вернуться на Родину. Специальную анкету, доступ к которой возобновится уже сегодня, необходимо заполнить на портале Госуслуг. Предполагается, что график будет опубликован уже в понедельник.

Гражданам, вынужденно оставшимся за границей и предоставившим данные о себе, государство России окажет социальную помощь. На эти цели Правительство России выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Деньги будут направлены на оплату временного пребывания российских граждан, оставшихся за рубежом. При необходимости, россиянам пообещали продлить сроки действия документов, на основании которых они находятся за границей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:03 | 4.04.2020
Митрополит Екатеринбургский объедет город с молитвой о «защите против смертоносной заразы»

11:50 | 4.04.2020
Более 1,1 млн человек заражены коронавирусом в мире

11:31 | 4.04.2020
Авиасообщение между Россией и другими странами приостановлено

10:48 | 4.04.2020
Соседи затравили семью, вернувшуюся из-за границы в Екатеринбург

10:05 | 4.04.2020
В Екатеринбурге без вести пропал 13-летний подросток

00:40 | 4.04.2020
В ВОЗ рассказали о передаче коронавируса по воздуху

00:16 | 4.04.2020
В Москве от коронавируса скончались ещё четверо

03.04.2020

23:01 | 3.04.2020
Свердловские волонтеры передают пожилым уральцам продукты в рамках акции #МыВместе

20:26 | 3.04.2020
В Асбесте разыскивают свердловчан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

20:14 | 3.04.2020
В стационарах Свердловской области лежат 185 человек с подозрением на коронавирус

20:01 | 3.04.2020
Аллергоцентр Екатеринбурга отметил год со дня основания

19:51 | 3.04.2020
Во время режима полной самоизоляции в Перми началось усиленное мытье улиц

19:38 | 3.04.2020
Для свердловских медиков доставили крупную партию одноразовых масок и защитных костюмов

19:22 | 3.04.2020
Единая «горячая линия» по борьбе с коронавирусом в Прикамье сможет принимать в 3 раза больше звонков

19:21 | 3.04.2020
Довыборы депутата в Законодательное Собрание Свердловской области перенесут из-за коронавируса

19:17 | 3.04.2020
В Пермском крае закупки в сфере здравоохранения поставлены в приоритет

19:00 | 3.04.2020
Для одиноких пожилых пермяков работает горячая линия Скорой социальной помощи

18:46 | 3.04.2020
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

18:38 | 3.04.2020
В Прикамье тесты на коронавирусную инфекцию начали делать еще в двух лабораториях

18:35 | 3.04.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по вине которого серьезно пострадала женщина

18:31 | 3.04.2020
Особый режим в Свердловской области продлён до 20 апреля

комментариев: 1

18:19 | 3.04.2020
Пермский эколог в прямом эфире расскажет о наследии городских лесов

18:18 | 3.04.2020
Химпром Свердловской области полностью обеспечивает регион средствами дезинфекции

18:11 | 3.04.2020
Александр Незлобин оплатил адвоката родному брату, обвиняемому в мошенничестве

17:57 | 3.04.2020
Еще 83 школы Прикамья начнут работать в электронной пермской образовательной системе

17:49 | 3.04.2020
В свердловские больницы завезут кислород для аппаратов ИВЛ

17:25 | 3.04.2020
Дежурные группы в садиках Екатеринбурга примут детей сотрудников экстренных служб

17:03 | 3.04.2020
Брату бывшего резидента «Comedy Club» Максиму Незлобину предъявили обвинение в мошенничестве

16:58 | 3.04.2020
На СвЖД в марте упал пассажиропоток

16:33 | 3.04.2020
На строительной площадке в Екатеринбурге погиб стропальщик

16:11 | 3.04.2020
Свердловская федерация рукопашного боя обеспечила масками «Центр социальной помощи»

15:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге задержали распространителя «уток» про коронавирус

15:34 | 3.04.2020
Инспекторы ГИБДД задержали пьяного свердловчанина на «Оке», отмечающего день рождения дочери

15:27 | 3.04.2020
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга проконтролировал работы по дезинфекции жилых домов

15:15 | 3.04.2020
Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заразиться коронавирусом при выходе из квартиры

комментариев: 1

15:14 | 3.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оказался ниже, чем в других городах

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 