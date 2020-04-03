Новости дня
11:31 | 4.04.2020
Фото: mk.ru
Авиасообщение между Россией и другими странами приостановлено
Как говорится в сообщении, вывоз россиян приостановлен в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в России.
Новый график вывоза россиян будет сформирован на основании заполненных форм желающими вернуться на Родину. Специальную анкету, доступ к которой возобновится уже сегодня, необходимо заполнить на портале Госуслуг. Предполагается, что график будет опубликован уже в понедельник.
Гражданам, вынужденно оставшимся за границей и предоставившим данные о себе, государство России окажет социальную помощь. На эти цели Правительство России выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Деньги будут направлены на оплату временного пребывания российских граждан, оставшихся за рубежом. При необходимости, россиянам пообещали продлить сроки действия документов, на основании которых они находятся за границей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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