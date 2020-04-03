В Екатеринбурге без вести пропал 13-летний подросток

10:05 | 4.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 13-летнего Ивана Пономарева, который ушел из дома в Екатеринбурге 1 апреля и не вернулся.



Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза.



На момент пропажи подросток был одет в спортивные штаны с желтыми светоотражающими полосками, кроссовки серого цвета с белыми и желтыми полосками, куртку темного цвета с капюшоном.



Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02. Также имеющуюся информацию вы можете сообщить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Максиму 8-995-088-85-15.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»