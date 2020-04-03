Новости дня
10:05 | 4.04.2020
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге без вести пропал 13-летний подросток
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза.
На момент пропажи подросток был одет в спортивные штаны с желтыми светоотражающими полосками, кроссовки серого цвета с белыми и желтыми полосками, куртку темного цвета с капюшоном.
Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02. Также имеющуюся информацию вы можете сообщить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Максиму 8-995-088-85-15.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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