В Москве от коронавируса скончались ещё четверо

00:16 | 4.04.2020

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Четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 и двусторонней пневмонией скончались сегодня в Москве, передает Оперштаб. Возраст троих от 80 до 86 лет, а одному - 34 года.



Трое из умерших имели хронический бронхит, в том числе самый молодой пациент. Кроме бронхита, у него были проблемы сердцем и поджелудочной железой, а также полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния. В Оперштабе отметили, что 34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней.



Трое других заражённых COVID-19 также имели сопутствующие заболевания - пиелонефрит, гипертония, атеросклероз.



Оперштаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

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