Свердловские волонтеры передают пожилым уральцам продукты в рамках акции #МыВместе

23:01 | 3.04.2020

Фото: u-f.ru

В Свердловской области волонтеры и социальные работники начали передавать одиноким пожилым людям старше 65 лет продуктовые наборы, полученные в дар от благотворителей, об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Сейчас в волонтерском штабе области работают около 500 добровольцев из 11 областных волонтерских организаций. Планируется, что вскоре волонтеров станет в два раза больше.



Добровольцы передают пожилым гражданам продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.



Стать волонтером можно, зарегистрировавшись на сайте https://мывместе2020.рф



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»